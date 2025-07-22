القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ نوع "فلسطين 2"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققت العملية هدفها، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

ووجهت القوات، "التحية لشعبنا اليمني العظيم، شعب الوفاء والإباء والكرامة، على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ورفض الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها".

كذلك وجهت "التحية للمجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، على تضحياتهم، وهم يواجهون العدو المحتل، ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء، دفاعا عن الأمة بأكملها"، مؤكدةً أن "عملياتنا مستمرة، لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".