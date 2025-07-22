ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا

أعلن مسؤول حكومي في بنغلادش، لوكالة "فرانس برس"، بأنه "ارتفعت إلى 27 قتيلا على الأقلّ حصيلة حادث تحطّم طائرة مقاتلة بنغلادشية في مدرسة بالعاصمة دكا".
وقال المساعد الخاص لكبير مستشاري وزارة الصحة ورعاية الأسرة سيد الرحمن، بأنّه "حتى الآن، الحصيلة هي 27 قتيلا، من بينهم 25 طفلا وطيار واحد في دكا".
وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 20 قتيلا في هذه الكارثة.
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