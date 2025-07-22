العفو الدولية: غارات إسرائيل على سجن إيفين بطهران قد تشكل «جريمة حرب»

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إلى فتح تحقيق في الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على سجن إيفين في طهران أواخر حزيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وايران، مشيرة إلى وجود شبهة "جريمة حرب".

وفي بيان لها، اعتبرت المنظمة أن "الغارات الجوية المتعمدة التي شنها الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها بوصفها جريمة حرب". وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية عديدة على سجن إيفين، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، وتسبب بأضرار ودمار واسع النطاق في ستّ مناطق على الأقل من مجمع السجن".

وأوضحت العفو الدولية أن استنتاجاتها تستند إلى مقاطع فيديو تم التحقق منها، وصور التُقطت عبر أقمار اصطناعية، إضافة إلى شهادات شهود عيان. ولفتت إلى أن "من المفترض أن أي سجن أو مكان احتجاز هو موقع مدني، وليس هناك أي دليل موثوق على أن سجن إيفين كان هدفًا عسكريًا مشروعًا".