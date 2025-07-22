أعلن جهاز الأمن الأوكراني اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد، يُشتبه في تجسّسه لصالح موسكو.
وأوضح الجهاز في بيان، أنّ الموظّف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد "عمل في الوحدة الأكثر نخبويّة وسرّيّة في الوكالة"، وهي الوحدة "دي-2"، و"تجسّس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية"، مشيرًا إلى أنّ المسؤول نفّذ عمليّات دهم واسعة النّطاق في مقرّات هذه الوكالة الحكوميّة والنّيابة المتخصّصة في مكافحة الفساد.
من جانبها، أكّدت الوكالة أنّ المشتبه به خضع سابقًا لعمليّة تفتيش مشتركة مع جهاز الأمن الأوكراني، وأنّه "لا يوجد أي دليل على مشاركته في أنشطة ضدّ الدّولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الأوكراني أوقف مسؤولًا بوكالة مكافحة الفساد بتهمة التجسس لصالح روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.