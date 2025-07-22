خارجية ايران: عراقجي بحث مع فيدان تطورات غزة وسوريا وأكدا ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تناول فيه الجانبان الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والاعتداءات الأخيرة على الأراضي السورية.

وأكد الجانبان، بحسب البيان الإيراني، ضرورة التحرك الفوري لوقف ما وصفاه بجرائم النظام الإسرائيلي في غزة والمنطقة، مشددَين على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التصعيد المستمر.