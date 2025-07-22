حماس: نتحرك بسرعة ومسؤولية للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة

أكدت ​حركة حماس​ إنها تواصل تحركاتها السياسية بمسؤولية وعقلانية، وتسعى بأقصى سرعة ممكنة لاستكمال المشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية، بـ"هدف التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مشرّف".

وأوضحت الحركة، في بيان، أن وقف المجاعة وإنهاء ما وصفتها بـ"الحرب الإجرامية" على القطاع يمثلان أولوية قصوى في تحركاتها المتواصلة مع الوسطاء والدول والجهات المعنية، بهدف وضع حدّ لمعاناة سكان غزة المتفاقمة.

من جهته، وصف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الوضع في القطاع بأنه "إعدام جماعي لمليوني فلسطيني"، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الأطفال والنساء، وأن هذه المأساة تُرتكب على مرأى العالم.