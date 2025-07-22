شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير وبنك مصر يكرّمان خريجي دورات ريادة الأعمال والشمول المالي ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع بنك مصر، وبدعم من محافظة بني سويف، احتفالية كبرى اليوم الإثنين، لتكريم خريجي دورات ريادة الأعمال والشمول المالي، في خطوة نوعية تعكس التزام مؤسسات التحالف بتعزيز التمكين الاقتصادي وترسيخ مفاهيم الشمول المالي بالمحافظات.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، وعبد الرحمن حمزة، مدير عام منطقة شمال الصعيد ببنك مصر، والدكتور أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي بالبنك،إلى جانب عدد من قيادات المحافظة وبنك مصر.

وفي كلمته، أكد المحافظ على أهمية تكامل الجهود بين كافة المؤسسات لتحسين الخصائص السكانية، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي وتمكين المواطنين ليكونوا شركاء فاعلين في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن بني سويف تمتلك رؤية استراتيجية واضحة في مجالات تمكين المرأة والشباب والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الفعالية تتويجًا لسلسلة من الدورات التدريبية المكثفة التي استهدفت تأهيل الشباب لإدارة مشروعات صغيرة، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع أدوات التمويل المستدام، ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة نحو الاستقلال الاقتصادي.

وقد ساهم بنك مصر بدور محوري في إنجاح هذه المبادرة من خلال الدعم الفني والمادي، وتوفير نخبة من الخبراء لنقل التجارب العملية للمشاركين، مما مهد الطريق لتخريج دفعة جديدة من رواد الأعمال القادرين على الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه الجهود الشراكة المثمرة بين مؤسسة صناع الخير وبنك مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع.