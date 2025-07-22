شكرا لقرائتكم خبر عن 135 ناقلة نفط وعدة شركات.. بريطانيا تستهدف روسيا بعقوبات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات بريطانيا على روسيا

عقوبات على عدة شركات

الدمام - شريف احمد - فرضت بريطانيا الاثنين عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، في محاولة لعرقلة تدفق الأموال التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن عقوبات فُرضت كذلك على شركة لخدمات الشحن وشركة لتجارة النفط، في إطار الحملة على أسطول "مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024".ويقول محللون أمنيون إن روسيا تستخدم أسطولا من السفن القديمة للالتفاف على العقوبات الدولية التي تمنعها من بيع النفط.وفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 2022.وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "ستؤدي العقوبات الجديدة إلى تفكيك أسطول الظل الذي يستخدمه بوتين بدرجة أكبر واستنزاف إيرادات النفط المهمة لتمويل خزنة الحرب الروسية".وقالت الوزارة إن العقوبات فُرضت بعد أيام قليلة من "خفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سقف أسعار النفط الخام، لوضع مزيد من العراقيل أمام تدفق أموال النفط إلى صندوق بوتين الحربي".وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عدة شركات مرتبطة بشركة النفط الروسية "لدورها المستمر في نقل كميات كبيرة من النفط الروسي على متن سفن أسطول الظل".وقال لامي: "بينما يواصل بوتين التسويف والمماطلة في إجراء محادثات سلام جادة، لن نقف مكتوفي الأيدي... سنواصل استخدام كامل قوة نظام عقوباتنا لزيادة الضغط الاقتصادي في كل منعطف".