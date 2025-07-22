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أوكرانيا توقف مسؤولًا كبيرًا بتهمة التجسس لصالح روسيا

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أ ف ب - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد يُشتبه في تجسسه لصالح موسكو، وتنفيذ عملية دهم لمكاتب الوكالة.
وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن الموظف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد "عمل في الوحدة الأكثر نخبوية وسرية في الوكالة "وهي الوحدة "دي-2" و"تجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية"، ولم تكشف أجهزة الأمن الأوكرانية عن هويته.

التجسس لصالح موسكو

وأشار في بيان إلى أنه نفذ عمليات دهم واسعة النطاق في مقرات هذه الوكالة الحكومية والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد.

وأضاف في بيان أنه أجرى "تحقيقًا داخليًا" و"ينظر في قانونية الإجراءات المتخذة، بما في ذلك استخدام القوة ضد موظف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

مكافحة الفساد الوطني الأوكراني

وأظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الأوكراني مسلحين يرتدون زيا عسكريا يُخرجون المشتبه به من سيارة، ويلقون به أرضا قبل أن يقيدوه.
ويواجه الموقوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وجهاز مكافحة الفساد الوطني الأوكراني الذي أُنشئ بعد ثورة ميدان في 2014 التي أوصلت المؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف، مسؤول عن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، والذي يعيق تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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