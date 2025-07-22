شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا توقف مسؤولًا كبيرًا بتهمة التجسس لصالح روسيا والان نبدء بالتفاصيل

التجسس لصالح موسكو

مكافحة الفساد الوطني الأوكراني

الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد يُشتبه في تجسسه لصالح موسكو، وتنفيذ عملية دهم لمكاتب الوكالة.وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن الموظف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد "عمل في الوحدة الأكثر نخبوية وسرية في الوكالة "وهي الوحدة "دي-2" و"تجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية"، ولم تكشف أجهزة الأمن الأوكرانية عن هويته.وأشار في بيان إلى أنه نفذ عمليات دهم واسعة النطاق في مقرات هذه الوكالة الحكومية والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد.وأضاف في بيان أنه أجرى "تحقيقًا داخليًا" و"ينظر في قانونية الإجراءات المتخذة، بما في ذلك استخدام القوة ضد موظف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الأوكراني مسلحين يرتدون زيا عسكريا يُخرجون المشتبه به من سيارة، ويلقون به أرضا قبل أن يقيدوه.ويواجه الموقوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وجهاز مكافحة الفساد الوطني الأوكراني الذي أُنشئ بعد ثورة ميدان في 2014 التي أوصلت المؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف، مسؤول عن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، والذي يعيق تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.