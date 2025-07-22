الرئيسة الجديدة للراهبات المخلصيات استقبلت مهنئين: التواصل مع الجميع لما فيه خير المنطقة والوطن

غصّ صالون دير سيدة البشارة في ​جون​، بالمهنّئين بانتخاب الرّئيسة العامّة الجديدة للرّاهبات الباسيليّات المخلصيّات الأم كلاديس الصباغ، والرّاهبات الأم منى وازن مدبّرةً أولى ونائبة عامّة والأخت كميليا حنا مدبّرةً ثانية والأخت سيمون خليل مدبّرةً ثالثة والأخت لوريس رعد مدبّرةً رابعة، في حضور الرّئيسة العامّة السّابقة الأم تريز روكز، بالإضافة إلى راهبات الدّير ورئيسة المدرسة الأخت نجمة حنا ورئيسة الدّير الأخت بريجيت المعري.

وكان قد سبق التّهاني، قداس احتفالي في كنيسة الدير، ترأسه الرّئيس العام للرهبانيّة الباسيليّة المخلصيّة الجديد الأرشمندريت أنطوان رزق.

وأكّدت الصباغ، في ختام الاستقبالات، "التّواصل مع جميع الجهات، لما فيه خير المنطقة والوطن"، معربةً عن ارتياحها "لهذه العاطفة النّبيلة الّتي تعبّر عن مدى محبّة وثقة أبناء المنطقة بجمعيّة الرّاهبات المخلصيّات، ورسالتها اللامحدودة".

من جهة ثانية، تستقبل الرّئيسة العامّة التّهاني يوم غد الثّلثاء في 22 تمّوز 2025، في دير حاملات الطّيب للرّاهبات الباسيليّات المخلصيّات في جعيتا، من السّاعة الثّالثة بعد الظّهر ولغاية السّاعة السّابعة مساءً، ويوم الأربعاء في 23 تمّوز 2025 في دار السّعادة للمسنّين للراهبات الباسيليّات المخلصيّات في كسارة- زحلة، من السّاعة الثّالثة بعد الظّهر ولغاية السّاعة السّابعة مساءً.