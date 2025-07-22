إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق وئام وهاب بجرائم تمسّ الأمن الوطني والسلم الأهلي

تقدّم عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور كفاح الكسّار، والمحامي نهاد أحمد سلمى، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعو ​وئام وهاب​، ب​جرائم إثارة الفتن​ والنعرات الطائفية، وتعكير الصفو بين بلدين شقيقين (لبنان وسوريا)، وتشكيل عصابة مسلّحة تحت مسمّى “جيش التوحيد”، والتعامل مع العدو الإسرائيلي، وذلك استنادًا إلى مواد قانون العقوبات اللبناني (273 و278 و270 و285 و317 و219 و388 و355)، التي تجرّم الإخلال بالأمن الوطني والتحريض الطائفي وإنشاء تشكيلات عسكرية غير شرعية. وقد اعتبر مقدّما الإخبار أن ما صدر عن وهاب من خطاب علني تحريضي وظهور مسلّح يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، ومحاولة خطيرة لإحياء منطق الميليشيات والتدخلات الخارجية. وصرّح المحامي نهاد أحمد سلمى أن “القضاء هو الملاذ الآمن للبلاد في ظل التطورات التي تحدث والمتغيرات الداخلية والخارجية، ونحن نحتكم إلى القانون لحماية الوطن من مشاريع الفوضى والانقسام”، في حين شدد الدكتور كفاح الكسّار على أن “الاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الخيار الوطني الوحيد لإعادة الاستقرار ووقف محاولات الانفلات والفوضى، ونرفض منطق الميليشيات والتخويف الذي يهدد وحدة لبنان وسلمه الأهلي”.

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