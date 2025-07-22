الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط من لواء غولاني في معارك غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

واوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، بانه "سُمح بنشر اسم جندي من الجيش الإسرائيلي أُبلغت عائلته. اسم الجندي: الرقيب عميت كوهين، 19 عامًا، من حولون، جندي في الكتيبة 13، لواء غولاني، سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وفي تفاصيل الحادث، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه "ظهر اليوم، وخلال عملية لمقاتلي كتيبة غولاني 13 في خان يونس، انفجر سلاح تابع للجيش الإسرائيلي داخل مبنى. أدت قوة الانفجار إلى مقتل الرقيب عميت كوهين، وإصابة ضابط كان برفقته بجروح بالغة".

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 894.