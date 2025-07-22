فيدان والصفدي بحثا هاتفيا بالأوضاع في سوريا وحذّرا من مساع ترمي لتقسيمها

أجرى وزير الخارجيّة التركيّة ​هاكان فيدان​ مباحثات هاتفيّة مع نظيره الأردني ​أيمن الصفدي​، تناولت الأوضاع في ​سوريا​ ووقف إطلاق النّار في جنوب البلاد.

ولفتت مصادر دبلوماسيّة تركيّة لوكالة "الأناضول"، إلى أنّ "الوزيرَين أشارا إلى وجود مساع ترمي إلى تقسيم سوريا، مؤكّدَين ضرورة اتخاذ دول المنطقة موقفًا مشتركًا لمواجهة تلك المساعي".

وكان قد أكّد الرّئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح أدلى به للصّحافيّين على متن الطّائرة الرّئاسيّة، أثناء عودته مساء الأحد من جمهوريّة شمال قبرص التركيّة، أنّ "الرّئيس السّوري أحمد الشرع اتخذ موقفًا حازمًا بشأن الأحداث الأخيرة في بلاده، ولم يقدّم أي تنازلات"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل تواصل استفزازاتها ولا تريد الاستقرار في المنطقة، وتعتقد أنّه ليس من مصلحتها أن تكون سوريا موحّدة".