شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.8 درجة.. زلزال يضرب عدة مناطق في بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

زلازل بابوا غينيا الجديدة

كثرة الزلازل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالاً بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، ضرب مناطق في بابوا غينيا الجديدة، وفقًا لما أفاد بهوأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 106 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وتُعدّ بابوا غينيا الجديدة من المناطق النشطة زلزاليًا، نظرًا لوقوعها ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بكثرة الزلازل والبراكين.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.ويشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.



تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود.

ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.

