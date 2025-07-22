البابا لاوون أكد باتصال مع عباس ضرورة حماية المدنيين والأماكن المقدسة ومنع التهجير القسري للسكان

أعلنت دار الصّحافة التابعة للكرسي الرسولي، أنّ "​البابا لاوون الرابع عشر​ تلقّى مكالمةً هاتفيّةً من الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، جدّد خلالها البابا دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدّولي، إزاء التطوّرات الرّاهنة في ​قطاع غزة​ والضفة الغربية".

وأوضحت في بيان، أنّ "البابا شدّد على ضرورة حماية السّكان المدنيّين والأماكن المقدّسة، وعدم اللّجوء إلى القوّة بصورة عشوائيّة، ومنع التهجير القسري للسّكان، كما سبق أن قال البابا في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر الأحد"، مشيرةً إلى أنّ "نظرًا إلى الوضع الإنساني المأساوي، تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة الطّارئة للأشخاص الّذين يعانون من تبعات الصّراع، والسّماح بدخول المعونات الإنسانيّة بالشّكل المناسب".

ولفتت الدّار إلى أنّ "هذا العام تصادف الذّكرى السّنويّة العاشرة للاتفاق الشّامل الّذي تم التوقيع عليه بين الكرسي الرّسولي ودولة فلسطين في السّادس والعشرين من حزيران 2015، ودخل حيّز التنفيذ في الثّاني من كانون الثّاني 2016".