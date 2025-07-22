شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: شائعات الجماعة لن توقف مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

قال القيادي السابق بجماعة الإخوان والباحث في شؤون الجماعات طارق البشبيشي إن الإخوان يعتمدون على نشر الشائعات المضللة لإحباط المواطنين، لكن هذه الأساليب باتت مكشوفة.

وأوضح البشبيشي أن الجماعة فقدت أي حضور سياسي حقيقي، فلجأت إلى صناعة أكاذيب عبر مواقع التواصل، تارة عن الاقتصاد، وتارة عن أوضاع حقوق الإنسان، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية في الخارج.

وأكد أن الدولة تواجه تحديات كبيرة لكنها تسير في مسار إصلاحي واضح، وهو ما يثير غضب الإخوان الذين فقدوا مصالحهم ونفوذهم بعد سقوط حكمهم. وأضاف أن بعض القنوات المحسوبة على الإخوان تبث تقارير كاذبة يوميًا، مثل ادعاء وجود تراجع حاد في الاستثمارات أو انهيار في البنية التحتية، رغم أن المشروعات القومية قائمة وتشهد تقدماً.

وأشار إلى أن وعي الشعب المصري أصبح خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، وأن المواطن أصبح يدرك أن تلك الشائعات ليست إلا وسيلة انتقام سياسي من جماعة لفظها المجتمع. وختم البشبيشي بأن مصر مستمرة في البناء ولن تتأثر بأصوات هدامة لا تستند إلى أي حقائق.