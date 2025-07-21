خارجية مصر: نعمل للتوصل لوقف النار بغزة وندعم بيان الدول الـ25 الرافض لتهجير الفلسطينيين

رحّبت ​وزارة الخارجية المصرية​ بـ"البيان الصّادر اليوم عن وزراء خارجيّة 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وما تضمّنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيليّة على ​قطاع غزة​، وإدانة للممارسات الإسرائيليّة في غزّة، ومنع الاحتلال الإسرائيلي من توفير المساعدات الإنسانيّة لسكان القطاع المدنيّين".

وأكّدت في بيان، "دعمها بشكل كامل موقف الدّول المنضمة للبيان الرّافض لمقترح نقل السّكان الفلسطينيّين لما يُسمّى "مدينة إنسانيّة"، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيّين، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني"، مرحّبةً أيضًا بـ"ما تضمّنه البيان من رفض للتوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​، وللعنف الّذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليّون".

وأعلنت الوزارة "استمرار جهود مصر السّاعية للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار في غزّة، بالشّراكة مع قطر والولايات المتّحدة الأميركيّة"، مشدّدةً على "ضرورة تبنّي ​المجتمع الدولي​ للمزيد من الخطوات العمليّة لتنفيذ حل الدّولتين، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدّولة الفلسطينيّة؛ ودعم مسار سياسي واضح وفعّال لإرساء السّلام بصورة دائمة في ​الشرق الأوسط​".