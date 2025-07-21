خبير يدلي بتفاصيل بشأن الهجوم على خوادم مايكروسوفت

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أحد الباحثين، الذين ساعدوا في الكشف عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف برمجيات خوادم مايكروسوفت في تصريحات، اليوم الاثنين، إن الهجوم طال نحو 100 مؤسسة مختلفة حتى مطلع هذا الأسبوع.

وأصدرت شركة مايكروسوفت، يوم السبت، تنبيها بشأن "هجمات نشطة" على برمجيات الخوادم التي تستخدمها الأجهزة الحكومية والشركات لمشاركة المستندات داخل المؤسسات، قائلة إن الثغرات الأمنية تنطبق فقط على خوادم "شيربوينت" المستخدمة داخل المؤسسات.

وقال فايشا برنارد، كبير المختصين في عمليات خرق البيانات في شركة "آي سيكيوريتي"، وهي شركة أمن إلكتروني مقرها هولندا اكتشفت حملة الاختراق التي استهدفت أحد عملائها يوم الجمعة، إن مسحا عبر الإنترنت كشف عن ما يقرب من 100 ضحية في المجموع وذلك قبل أن تُعرف التقنية التي تقف وراء الاختراق على نطاق واسع.

رفض الباحث تحديد المؤسسات المتضررة، قائلا إنه تم إخطار السلطات الوطنية المعنية.

وقال باحث آخر إنه، حتى الآن، يبدو أن الاختراق من عمل مهاجم واحد أو مجموعة واحدة من المهاجمين.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة، أمس الأحد، إنه على علم بالهجمات ويعمل عن كثب مع شركائه من القطاعين الاتحادي والخاص، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول من أورد نبأ التسلل الإلكتروني، إن جهات مجهولة الهوية استغلت في الأيام القليلة الماضية ثغرة في شن هجوم استهدف أجهزة وشركات أميركية ودولية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن خبراء، إن التسلل يُعرف بهجوم "يوم الصفر" لأنه استهدف ثغرة لم تكن معروفة من قبل. وكانت عشرات الآلاف من الخوادم معرضة للخطر.

وأعلنت مايكروسوفت، أمس الأحد، إصدار تحديث أمني، مضيفة أنه يجب على العملاء تطبيقه على الفور.

وقالت إنها تعمل على تحديثات لإصدارات 2016 و2019 من برنامج "شيربوينت". وأكدت الشركة أنه إذا لم يتمكن العملاء من تطبيق الحماية الموصى بها من البرمجيات الخبيثة، يتعين عليهم فصل خوادمهم عن الإنترنت لحين توفر تحديث أمني.