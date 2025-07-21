شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 وإصابة 100 في اصطدام طائرة عسكرية بنغلادشية بمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطائرات في بنغلاديش

الدمام - شريف احمد - قُتل 19 شخصًا وأُصيب مئة آخرون إثر اصطدام طائرة مقاتلة تابعة للسلاح الجوي في بنغلاديش بمدرسة في العاصمة دكا اليوم، وذلك أثناء قيامها برحلة تدريب.وأوضح الجيش البنغلاديشي في بيان اليوم، أن الطيار "توقير إسلام ساغار" توفي متأثرًا بجروحه.وذلك بعد محاولة لتوجيه طائرته بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، إلا أنها اصطدمت مبنى مدرسة "مايلستون".وهو ما أسفر عن إصابة مئة شخص غالبيتهم من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و12 عامًا.