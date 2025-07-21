"حماس": لترجمة مضمون بيان بريطانيا و25 دولة إلى خطوات عملية والضغظ لإنهاء الإبادة بغزة

رحّبت "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، بـ"ما جاء في البيان المشترك الّذي أصدرته حكومة بريطانيا إضافةً إلى خمس وعشرين دولة، ومطالبته بإنهاء الحرب على ​قطاع غزة​ فورًا، وإدخال المساعدات عبر الأمم المتّحدة والمؤسّسات الإنسانيّة، وتأكيده أنّ سياسة التجويع الّتي ينتهجها الاحتلال الصّهيوني تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "إدانة البيان قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني على أبواب النّقاط الأميركيّة الصّهيونيّة للتحكّم بالمساعدات، تؤكّد وحشيّة هذه الآليّة، وأهدافها الإجراميّة المتمثّلة في قتل وإذلال أبناء شعبنا، وضرورة إنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وشدّدت "حماس" على أنّ "هذا البيان يمثّل اعترافًا دوليًّا إضافيًّا بحجم ما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشي من انتهاكات واسعة بحق المدنيّين الأبرياء، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهج الّتي أودت بحياة أكثر من سبعين طفلًا حتّى الآن، ولا تزال تنذر بكارثة وفيّات جماعيّة بفعل المجاعة الّتي بلغت مستويات غير مسبوقة".

ودعت الدّول الموقّعة على البيان إلى "ترجمة مضمونه إلى خطواتٍ عمليّة، تنهي المأساة الإنسانيّة الّتي صنعها الاحتلال في قطاع غزّة، وتمارِس ضغطًا مباشرًا وفعّالًا لوقف حرب الإبادة الوحشيّة ضدّ شعبنا، وتضمن تدفّق المساعدات الإنسانيّة فورًا".