غوتيريس: آخر شرايين الحياة لسكان قطاع غزة على شفا الانهيار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "صدمته" جراء المعاناة الانسانية في قطاع ​غزة​ حيث باتت "آخر شرايين الحياة التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار".

واوضح المتحدث باسم الامين العام ستيفان دوجاريك في تصريح له، بانه "يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم".