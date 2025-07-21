أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزّاء، وردًّا على جريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردًّا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة، نفّذ سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد وهدفًا عسكريًّا آخر في منطقة يافا، وميناء أم الرشراش ومطار رامون، وهدفًا حيويًّا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلّة، وذلك بخمس طائرات مسيّرة؛ وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح".
وشدّدت في بيان، على أنّ "اليمن العظيم تعرّض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم، ونجح في التصدّي له، والصّمود في مواجهته. وهو على استعداد لمواجهة أي تحرّكات معادية، خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى منعه من أداء واجبه الدّيني والأخلاقي والإنساني تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم"، مؤكّدةً "أنّنا مستمرّون وملتزمون بتقديم الدّعم والإسناد للشّعب الفلسطيني المظلوم. عمليّاتنا لن تتوقّف، إلّا بوقف العدوان على غزّة ورفع الحصار عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر "القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا مطارَي بن غوريون ورامون وميناء أم الرشراش وهدفَين آخرين بـ5 مسيّرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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