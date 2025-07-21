هبوط طائرة أميركية محملة بجنود ومعدات متطورة بقاعدة خراب الجير بالحسكة السورية

شهدت قاعدة خراب الجير العسكرية في ريف رميلان شمال محافظة الحسكة السورية، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هبوط طائرة شحن أميركية محملة بجنود ومعدات عسكرية متطورة ومواد لوجستية، وسط تحليق كثيف لمروحيتين حربيتين في أجواء المنطقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استمرار التعزيزات العسكرية الأميركية في مناطق شمال شرق سوريا، حيث تواصل القوات الأميركية توسيع حضورها في القواعد المنتشرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي 14 تموز الجاري، هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الأميركية في قاعدة خراب الجير ، وذلك في إطار التعزيزات الدورية التي تصل إلى قواعد التحالف الدولي في المنطقة.
وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الطائرة كانت تحمل معدات عسكرية ولوجستية، تزامنا مع تحليق مروحيات عسكرية أمريكية في أجواء المنطقة، دون تسجيل أي تحركات برية مرافقة.
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