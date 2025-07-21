قوى الأمن عممت صورة مواطنة فُقدت منذ 10 أيام من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانيّة)، الّتي فُقِدَت وفُقِدَ الاتّصال بها منذ قرابة عشرة أيّام، من أحد مساكن الطلّاب في محلّة ​طريق الجديدة​".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرّقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".