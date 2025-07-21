اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "على أثر إشكال وقع بتاريخ 21/7/2025 تخلله إطلاق نار من قبل المواطن (ا.ح.) على المواطن (ع.ي.) مما أدى إلى مقتل الأخير، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة عمشيت - جبيل مكان وجود مطلق النار. وقد بادر المطلوب أثناء عملية الدهم إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردوا على مصادر النيران، ولدى دخولهم إلى المكان، تبين أنه فارق الحياة. وبوشر التحقيق لكشف ملابسات الحادثة بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عملية دهم إثر إشكال تخلله إطلاق نار في عمشيت ومقتل أحد المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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