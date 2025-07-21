دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ إلى عقد جلسة عامّة عند السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23 تمّوز 2025، وذلك للاستماع إلى الوزراء السّابقين للاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح، ودرس طلب رفع الحصانة عن الوزير السّابق النّائب ​جورج بوشكيان​.

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا لجلسة الأربعاء للاستماع إلى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.