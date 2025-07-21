الحجار بحث مع سفير البرازيل بتعزيز التعاون واستقبل رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، سفير البرازيل لدى لبنان تارسيزيو كوستا، وتمّ البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى رئيسة بعثة الصّليب الأحمر الدولي في لبنان أنييس دور، يرافقها المستشار السّياسي شوقي أمين الدين، وتم خلال اللّقاء عرض لنشاطات البعثة في لبنان والمساعدات الإنسانيّة الّتي تقدّمها.
واستقبل الحجّار أيضًا وفدًا من مشايخ الدّروز من منطقتَي الشوف وعاليه.
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