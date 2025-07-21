فادي أبو شقرا: لا أزمة محروقات فالبنزين متوفر ولا داعي للقلق

أكّد ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان ​فادي أبو شقرا​، في تصريح لقناة الـ"MTV"، أنّ "لا أزمة محروقات، فالبنزين متوفّر والالتباس الّذي كان حاصلًا بين وزارة الطّاقة والمياه ووزارة الماليّة تمّ حلّه، ولا داعي للقلق".

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