افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان مسيرة سيارة للنازحين السوريين تحمل اعلام كتب عليها "لا اله الا الله" تجول الشوارع من سعدنايل باتجاه زحلة، ولا قطع للطرقات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيرة سيارة للنازحين السوريين تحمل اعلام كتب عليها "لا اله الا الله" تجول الشوارع من سعدنايل باتجاه زحلة ولا قطع للطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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