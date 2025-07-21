استقبل وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ في مكتبه، السّفيرة السويسريّة في لبنان ماريون ويشلت، وتناول البحث قضايا ذات اهتمام مشترك، وسبل تفعيل التعاون في مشاريع ثنائيّة في مجال الصّحة.

كانت هذه تفاصيل خبر ناصر الدين بحث مع السفيرة السويسرية بسبل تفعيل التعاون في المشاريع الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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