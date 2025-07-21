لهذا ترفض شرطة سكوتلندا حماية ترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تقرير إعلامي عن أن شرطة اسكتلندا مُهددة بإجراءات قانونية محتملة من ضباطها بسبب خطط زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يتهم اتحاد الشرطة الاسكتلندي (SPF)، الذي يمثل ضباط الصف، شرطة اسكتلندا بانتهاك اتفاقية القوى العاملة المتعلقة بالزيارة المرتقبة بشدة.

وأكد الاتحاد أن لديه اتفاقيات عمل سارية لحماية الضباط وتوفير الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة في العمل.

ومع ذلك، قال الاتحاد إنه "شهد انتهاكًا لهذه الاتفاقيات في الأيام التي سبقت وصول الرئيس الأميركي"، وبالتالي "طلب المشورة القانونية بشأن الإجراءات القانونية المحتملة ضد الجهاز".

خروقات

وصرح ديفيد كينيدي، الأمين العام لشرطة اسكتلندا، لقناة سكاي نيوز: "نظرًا لما أسميناه خروقات لاتفاقية القوى العاملة، قد ندرس اتخاذ إجراء قانوني ضدها.

وقال: هناك اتفاقيتان ساريتان. توصلنا إلى اتفاقية لتغطية الحدث، ثم تراجعوا عنها وانتهكوا اتفاقية القوة الحالية التي تغطي الجميع.

لن يوقف خرق الاتفاقية عمل الشرطة في هذا الحدث، ولكنه يتعلق بكيفية دفع رواتب الضباط ومكافآتهم عن أي عمل يقومون به خلال زيارة الرئيس وزيارته. ونجري الآن مناقشات مع شرطة اسكتلندا، ونأمل أن يتم حلها".

موعد الزيارة

وستتم زيارة السيد ترامب إلى اسكتلندا في الفترة ما بين 25 و29 يوليو.

من المتوقع أن يزور ملعبي الغولف التابعين له - ترامب تيرنبيري في جنوب أيرشاير وترامب إنترناشونال اسكتلندا في أبردينشاير.

وخلال إقامته، سيلتقي الرئيس برئيس الوزراء السير كير ستارمر والوزير الأول الاسكتلندي جون سويني لإجراء محادثات غير رسمية.

وسبق أن صرّح مصدر لشبكة سكاي نيوز بأنه قد يُطلب من ما يصل إلى 5000 ضابط مراقبة الزيارة، حيث سيُطلب من الضباط العمل في نوبات مدتها 12 ساعة.

وأكدت شرطة اسكتلندا أن "العملية الشرطية المهمة" ستتطلب موارد محلية ووطنية ومتخصصة من جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف السيد كينيدي: "نعلم أنه في الوقت الحالي، ليس لدينا ما يكفي من ضباط الشرطة في اسكتلندا، وأي أحداث كهذه تُجبر الجميع على بذل أقصى جهد ممكن. وهذه ليست الطريقة الأمثل للعمل الشرطي".

يشار ختاما إلى أن زيارة الرئيس ترامب الخاصة إلى اسكتلندا تأتي قبل زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في سبتمبر.