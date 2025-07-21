شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: سيناء خط أحمر ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن ما يُسمى بـ"المدينة الإنسانية" ليس سوى خطة شيطانية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.

وقال إن مصر أرسلت رسائل واضحة لإسرائيل وأمريكا بأن أي محاولة لفرض واقع جديد في سيناء ستقابل برد حاسم، قد يتجاوز الدبلوماسية إلى الحسم العسكري إذا اقتضى الأمر.

وأضاف الشهابي، أن قرار القيادة المصرية بتنويع مصادر السلاح وتطوير قدرات الجيش جعل قواتنا المسلحة هي الأقوى في الشرق الأوسط، وجاهزة دائمًا لحماية حدود الوطن والدفاع عن أمنه القومي.

وشدد على أن مصر لن تكون أبدًا طرفًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن سيناء ليست للبيع ولا بديلًا عن غزة، مؤكدًا أن الجيش المصري قادر على قلب موازين المنطقة إذا جرى المساس بكرامة مصر أو حدودها.