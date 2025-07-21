مقتل 27 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

في السياق ذاته، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع نزوح مئات العائلات الفلسطينية من مدينة دير البلح وسط القطاع، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي تركز على جنوب المدينة.
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