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الاتحاد الأوروبي يطلق مجموعة خاصة للإجراءات الأمنية

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الاتحاد الأوروبي يطلق مجموعة خاصة للإجراءات الأمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء "مجموعة العمل الخاصة للإجراءات الأمنية من أجل أوروبا (SAFE)"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويُعد تأسيس إنشاء المجموعة نقلة نوعية لتعزيز أمنه الجماعي من خلال تقديم الإرشادات والخبرات الفنية، وضمان التنسيق الإستراتيجي بين الدول لتحقيق أقصى تأثير ممكن.
ودعت المفوضية لتعيين ممثلين وطنيين بمجموعة (SGR) لمتابعة تنفيذ (SAFE)، لتوفير دعم يشمل تحديثات، وتوضيحات، وتنسيقًا للتمويل الدفاعي، حيث ستتم إتاحة المعلومات مثل المبادئ التوجيهية والجهات المعنية والجداول والمحاضر، عبر رابط إلكتروني مخصص. 
وسيتم عقد الاجتماع الأول للمجموعة في سبتمبر 2025، تليه اجتماعات دورية مرتين سنويًا، تأكيدًا على التزام الاتحاد بالأمن والعمل المشترك.
وسيتمتع الفريق الخاص بهيكل مرن وقابل للتطور بما يسمح له بالتكيف مع متغيرات المشهد الأمني الأوروبي في المستقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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