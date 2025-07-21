اشار قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي، الى أننا "بدأنا اليوم نزع فتيل الأزمة التي شهدتها السويداء"، مؤكدا ان "احتجاز عائلات من أبناء العشائر في المدينة من أهم المشاكل التي واجهتنا".
واوضح في تصريح لـ"الجزيرة"، ان "الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية"، لافتا الى اننا "تواصلنا مع الفعاليات في المدينة لفض النزاع".
وشدد على ان "سكان السويداء من كل الطوائف أهلنا وهم تحت مسؤولية الدولة وسنعوض المتضررين في المدينة"، مضيفا اننا "نرفض بشكل قاطع أي طرح لأجندات لها علاقة بالانفصال أو الفدرالية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الأمن الداخلي في السويداء: الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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