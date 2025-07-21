بلدية غزة: توقف محطة التحلية الرئيسية شمالي مدينة غزة عن العمل بالكامل

أعلنت بلدية غزة، عن "توقف محطة التحلية الرئيسية شمالي مدينة غزة عن العمل بالكامل، وتوقف ضخ محطة مياه ميكروت وتفاقم أزمة الوقود يضاعفان أزمة العطش".

وذكرت البلدية، أن "المدينة دخلت مرحلة شديدة من العطش بعد توقف خط المياه عن العمل"، لافتةً الى أن "مناطق واسعة لا تصلها المياه ونحذر من كارثة إنسانية بعد توقف معظم الآبار".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويوم أمس، حذرت وزارة الصحة أيضا من بلوغ المجاعة في قطاع غزة مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن "منع دخول المساعدات تسبب بانهيار المنظومة الصحية ودفع الملايين نحو الجوع والموت البطيء".

واكدت أن "أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من الجوع القاتل، في ظل استمرار الحرب منذ 21 شهرا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية".