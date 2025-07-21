مرقص استقبل وفد "مجلس كنائس الشرق الأوسط": لخلق نوع من التوأمة بما يتعلق بالبرامج والإنتاج

استقبل وزير ​الإعلام​ ​بول مرقص​ في مكتبه في الوزارة، الأمين العام لـ"​مجلس كنائس الشرق الأوسط​" البروفسور ميشال عبس على رأس وفد في زيارة بروتوكوليّة، حيث تم التّداول بعدّة مواضيع إعلاميّة يقوم بإنتاجها قسم وحدة التّواصل والإعلام في المجلس.

ورحّب مرقص بـ"الجهود الّتي يبذلها المجلس على مختلف الصّعد الإعلاميّة والإنسانيّة والاجتماعية". وأعرب المجتمعون عن تطلّعهم إلى "المزيد من التّعاون بين المجلس ووزارة الإعلام، وخلق نوع من التّوأمة في ما يتعلّق بالبرامج والإنتاج وكل ما يتعلّق بالإعلام".

وسلّم عبس، مرقص دعوةً لزيارة المجلس، حيث من المتوقّع أن يتم توقيع بروتوكول بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وإثر اللّقاء، أشار عبس إلى "أنّنا تشرفنا بزيارة مرقص كي نتكلّم عن الأنشطة المشتركة في مجال الإعلام وتحصين الرّأي العام والتّوعية، لاسيّما في ظلّ الوضع المستشري في المنطقة وكثرة العداوات والنّزاعات والتضليل الّذي يحصل في الرّأي العام"، لافتًا إلى "أنّنا في مجلس الكنائس نقوم ببرامج من هذا القبيل، ونحاول تحصين الرّأي العام وتوعية النّاس قدر المستطاع على المخاطر الّتي تنطوي عليها كل المشاريع المشبوهة في تضليل الرّأي العام".

وشدّد على "أنّنا وَجدنا لدى مرقص أذنًا صاغيةً وقبولًا وإيجابيّةً في هذا الاتجاه، وتوافقنا على أن نقوم في المستقبل بتحضير مشاريع مشتركة وتقديمها من أجل أن تحظى بالدّعم المناسب، ومن أجل أن نقوم بحملات توعية عبر "تلفزيون لبنان" و"الوكالة الوطنيّة للإعلام" و"الإذاعة اللّبنانيّة"، في سبيل تحصين الرّأي العام اللّبناني وبثّ الوعي حول المواضيع المطروحة".