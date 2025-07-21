الراعي اتصل بأبي المنى متضامنًا وبحثا إمكانية عقد قمة روحية لمواكبة المستجدات

تلقى شيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إتصالا هاتفيا اليوم من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، بعد لقائه بلجنة متابعة القمة الروحية، معبرا عن "تضامنه مع الطائفة الدرزية وأبنائها".

وأشار المكتب الاعلامي في مشيخة العقل، الى ان "الاتصال شكل مناسبة للتشاور بشأن إمكانية عقد قمة روحية، لمواكبة المستجدات الراهنة، والسعي المشترك لتحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

كما تلقى الشيخ أبي المنى مزيداً من الاتصالات والبرقيات والرسائل المتضامنة، أبرزها اتصال من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجّار، المطران بولس مطر، الاب موريس الخوري، رئيس بلدية بر الياس رضا الميس، عضو لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي الحاج محمد ياسين.