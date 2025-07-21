أعلنت ​وزارة المالية​ في بيان، "أنّها بصدد تحويل مساهمة ماليّة للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بقيمة 5,824,942,611,000 (خمسة آلاف وثمانمئة وأربعة وعشرون مليارًا وتسعماية واثنان وأربعون مليونًا وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانيّة) من موازنة العام 2025، مخصّصة بمجملها للمرض والأمومة؛ بعدما سلكت آليّاتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية: بصدد تحويل مساهمة مالية للضمان قيمتها نحو 5,8 آلاف مليار ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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