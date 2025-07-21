ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "النّائب العام التّمييزي السّابق القاضي ​غسان عويدات​ تغيّب عن جلسة استجوابه، الّتي كانت مقرّرة اليوم أمام المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​، وصرف الأخير النّظر عن استدعاء عويدات مجدّدًا"، مشيرةً إلى أنّ "البيطار أرجأ اتخاذ القرار، إلى حين ختم التحقيق أسوةً بكل الّذين استجوبهم مؤخّرًا".

كانت هذه تفاصيل خبر عويدات تغيّب عن جلسة استجوابه بقضية انفجار المرفأ والبيطار صرف النظر عن استدعائه مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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