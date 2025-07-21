الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: مصنع الزهره وريحا واليمونة – بعلبك، قبعيت – عكار، دير ميماس – مرجعيون، زغرتا، وأوقفت 7 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".