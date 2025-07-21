قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت منزلها في ضهور العبادية ولم تَعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ماريبيل أنطوان أبو خليل (مواليد عام 2004، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-07-20 منزلها الكائن في ضهور العباديّة- ​عاليه​، إلى جهةٍ مجهولة؛ ولم تَعُد حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بمخفر عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 554256-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات".