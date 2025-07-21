إعدام ميداني.. ما قصة الأميركي الذي قتل بوحشية في أحداث السويداء؟



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دمشق: أعرب ريتشارد غرينيل، المبعوث الأميركي للمهام الخاصة، عن صدمته من مقتل مواطن أميركي في سوريا، في منشور نشره على منصة "إكس"، قائلاً إنه تلقى "مقاطع فيديو وأخباراً مروعة" حول رجل من أوكلاهوما قُتل بوحشية في سوريا، مشيراً إلى أنه ينتمي للطائفة الدرزية.

وأضاف: "أبلغتُ مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية وعضواً في الكونغرس للتحقق من الحقائق. ادعوا لعائلته"، بحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية.

وربط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بين تصريحات غرينيل والأحداث الدامية التي شهدتها مدينة السويداء جنوب سوريا مؤخراً، مؤكدين أن القتيل هو حسام سرايا، مؤسس "المدرسة السورية الافتراضية"، الذي تم تصفيته ميدانياً مع خمسة من أفراد أسرته في دوار تشرين وسط المدينة. وتطابق مكان الإقامة المُعلن على صفحته في فيسبوك، أوكلاهوما، مع ما ذكره المبعوث الأميركي.

وفي سياق متصل، قال توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، يوم الإثنين، إن "الحكومة السورية يجب أن تُحاسب" على ما جرى في السويداء، في إشارة إلى تصاعد العنف والاشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز وعشائر البدو، والتي أودت بحياة مدنيين، من بينهم حسام سرايا على ما يبدو.