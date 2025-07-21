مقتل 16 شخصا على الأقل جراء اصطدام طائرة عسكرية بمدرسة في دكا

قُتل 16 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الطلاب، جراء اصطدام طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية البنغلادشية بحرم مدرسة في العاصمة دكا. وأُصيب أكثر من 100 شخص في الحادث، بينهم 83 نُقلوا للعلاج في عدّة مستشفيات، حسبما أفاد مكتب رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس.

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