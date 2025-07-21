وزيرة المستوطنات الإسرائيلية دعت الجيش لتوسيع نطاق عملياته بغزة

دعت وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك الجيش إلى "توسيع نطاق عملياته في غزة لتشمل المناطق التي يعرف أن الاسرى محتجزون فيها".
ورأت في تصريح لإذاعة "كول باراما" الحريدية، أنه "يجب ألا تكون هناك مناطق "ممنوع اللمس" في غزة لأنها تعرض سكان البلدات الحدودية في غزة وجميع سكان الجنوب للخطر، لكسب الحرب، علينا السيطرة على تلك المناطق أيضا وعدم تركها بؤرا للإرهاب فوق الأرض وتحتها".
وأضافت "إنه بينما يجب على القوات بذل جهد كبير لعدم إيذاء الاسرى المحتجزين في هذه المناطق، فإن ذلك ممكن على أي حال".
واعتبرت أنه "ليس من الصواب الامتناع عن هزيمة حماس هناك، وعناصر الإرهاب في هذه المناطق المحظورة يطلقون النار يوميا على جنوب إسرائيل ويحاولون اختطاف جنود".
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