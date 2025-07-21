يسكوف: تناقض كبير بين مشروعي مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية ويتطلب إزالة التناقض جهداً دبلوماسياً كبيراً

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى "تناقض كبير بين مشروعي مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية للتسوية"، لافتا الى أن "إزالة هذا التناقض تتطلب بذل الكثير من العمل الدبلوماسي".

واوضح في تصريحات صحفية ان "هناك مسودة مذكرة تفاهم خاصة بنا، وهناك مسودة مذكرة أخرى قدمها الجانب الأوكراني"، مضيفا ان "في الوقت الحالي لنقل إنهما متعارضتان تماما ولذلك هناك الكثير من العمل الدبلوماسي في انتظارنا".

وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن يوم السبت الماضي أن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عميروف قدّم عرضا لروسيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.