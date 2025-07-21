طيران "الشرق الأوسط" أعلنت تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية

اعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ – الخطوط الجوية اللبنانية أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان ، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025".

وذكرت أنه "يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات".