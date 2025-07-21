أفادت معلومات الـ"LBCI"، بأن "شعبة المعلومات توقف في منطقة صور السجين الفار من نظارة النبطية ه. ض ليكون بذلك قد وصل عدد الموقوفين الى ٦ من أصل تسعة سجناء فارين".

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": شعبة المعلومات توقف في منطقة صور أحد السجناء الذين فرّوا من نظارة النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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