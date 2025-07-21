سلام التقى وفود التجار وبلدية طرابلس والصناعيين ووعد ببحث المطالب ووضع خطة لإنعاش الصناعة

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من رؤساء جمعيات التجار في لبنان وتناول البحث اوضاع التجار ومطالبهم، لا سيما موضوع قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.

واستقبل سلام رئيس واعضاء مجلس بلدية طرابلس برئاسة عبد الحميد كريمة، الذي أشار الى أنه "أطلعنا سلام على اوضاع مدينة طرابلس التي لديها مطالب محقة لا سيما بالنسبة لتحسين مرافقها، ووعدنا دولته بوضع هذه المواضيع على جدول اعمال مجلس الوزراء سواء بالنسبة بالنسبة لمجلس ادارة معرض الرئيس رشيد كرامي في طرابلس والمنطقة الاقتصادية ، واكد متابعته الدائمة لأوضاع المدينة وحرصه على موضوع الانماء المتوازن".

كذلك التقى رئيس الحكومة وفدا من جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني.

وأكد الزعني أنه "نقلنا لسلام هموم الصناعيين كما فعلنا عندما زرنا رئيس الجمهورية. ونحن الآن ندق جرس الإنذار، فالصناعة حملت هموم لبنان في وقت لم يكن هناك قطاع شغال فيه، وهي القطاع الوحيد الذي تمكن خلال الأزمة من الوقوف و"تسيير" البلد".

أضاف: "وصلنا الأن الى مكان لا نقول فيه اننا تعبنا، ولكن هناك أسبابا تدعونا ليس فقط لحماية الصناعة بل لتخفيف الأعباء عنها. فنحن نمثل قطاعا شرعيا ولكن في هذه الأيام بات الشرعي وللأسف هو الذي يتوجب عليه أن يدفع عن الكل، ونحن لسنا قادرين على هذا الامر، كما اننا غير مستعدين لنخسر الصناعة في لبنان بل نريد المحافظة عليها، وتشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، فالصناعة هي سند الاقتصاد الوطني. وكان دولة الرئيس متفهما وهو سبقنا بالاقتراحات، واتفقنا على وضع خطة لانعاش القطاع الصناعي".