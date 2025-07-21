بو صعب: مجلس النواب سيبحث الاربعاء بقرار رفع الحصانة عن جورج بوشكيان خلال جلسة تشريعية

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن "مجلس النواب سيبحث الأربعاء بقرار رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان خلال جلسة تشريعية". ولفت بو صعب، الى أنه "لا معلومات لدينا عن مكان بوشكيان".

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